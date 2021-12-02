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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نستغرب طلب الكيان الاسرائيلي وقف مفاوضات فيينا لأن الكيان الذي أقيم على الحرب والاغتيالات ينزعج من الحوار

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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