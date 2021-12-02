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مفوضية الانتخابات العراقية تنفي صدور قرار بتمديد مدة الطعن

مفوضية الانتخابات العراقية تنفي صدور قرار بتمديد مدة الطعن
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، صدور قرار بتمديد مدة الطعن أو تدخل رئيسي الجمهورية ومجلس القضاء في عملها.

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) قالت المفوضية في توضيح رسمي: "توضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها حريصة على استقلاليتها وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة".

وأوضحت قائلة: "وهنا نبيّن أنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين بتقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم.

واضافت: "لذا اتخذ مجلس المفوضين قراراً بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك أن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436.

وشدد البيان على أن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة".

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مفوضية الانتخابات العراقية تنفي صدور قرار بتمديد مدة الطعن