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الإعلام العبري: كيان الاحتلال غير مستعد لعملية عسكرية ضد إيران

الإعلام العبري: كيان الاحتلال غير مستعد لعملية عسكرية ضد إيران
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قال موقع "واللا العبري، اليوم الخميس، "إن كيان الاحتلال قلق من تصرف الدول الغربية الكبرى إزاء الاتفاق النووي".

العالم-الاحتلال

وكشف الموقع العبري، عن أن "إسرائيل" ليست مستعدة لعملية عسكرية ضد إيران، وليس لديها أي شرعية لأي عملية عسكرية.

وأضاف :" أنه وبالرغم من كل الحملات والحرب النفسية، إلا أنه في هذا الوقت ليس لدى "إسرائيل" قدرة عملانية للتحرك عسكرياً ضد المنشآت النووية التابعة لإيران".

ويُشار إلى أنه الكيان الصهيوني يعيش حالة قلق دائما من المفاوضات النووية، لان في حال كانت مثمرة، سيرفع الحظر عن ايران وستستمر طهران بنشاطها النووي حسب اطار الاتفاق النووي المسبق، وان لم تثمر فأن طهران ستجد السبيل لكسر الحظر المفروض عليها وستطور برامجها النووي خارج بنود الاتفاق.

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الإعلام العبري: كيان الاحتلال غير مستعد لعملية عسكرية ضد إيران

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