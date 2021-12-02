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نصر الدين عامر: نحن في صنعاء نشجع الأصوات التي تقف ضد العدوان على اليمن حتى إذا كانت قد شاركت فيه سابقا

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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