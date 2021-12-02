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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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أ ف ب: البابا في أول محطة من زيارته الى قبرص يدعو أوروبا الى "التغلب على الانقسامات" و"تحطيم الجدران" و"الاندماج"
أ ف ب: البابا في لقاء مع الكنيسة المارونية في قبرص يعبر عن "قلق شديد" للأزمة في لبنان
نصر الدين عامر: تصعيد العدوان على اليمن بلا أفق وإنما للتضليل الإعلامي
طالب الحسني: حكومة هادي تعرف جيدا أن دعوة بن دغر وجباري لوقف العدوان هي الأصح لكن لا تستطيع الاعتراف بذلك لأنها مرتبطة بالسعودية
نصر الدين عامر: مهاجمة بعض وسائل الاعلام بن دغر وجباري تؤكد أن السعودية غير جادة في دعواتها للسلام بل تريد استسلام اليمن
طالب الحسني: دعوة بن دغر وجباري لوقف العدوان هو اعتراف متأخر بفشل العدوان السعودي على اليمن
نصر الدين عامر: بيان بن دغر وجباري والدعوة لوقف العدوان يبرهن عن أن تحالف العدوان على اليمن أصبح يتفكك
نصر الدين عامر: نحن في صنعاء نشجع الأصوات التي تقف ضد العدوان على اليمن حتى إذا كانت قد شاركت فيه سابقا
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نستغرب طلب الكيان الاسرائيلي وقف مفاوضات فيينا لأن الكيان الذي أقيم على الحرب والاغتيالات ينزعج من الحوار
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريده على تويتر: الوفود في فيينا لن تتلقى الأوامر في مقر رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي
نصر الدين عامر: تصعيد العدوان على اليمن بلا أفق وإنما للتضليل الإعلامي
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش
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