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شاهد.. استشهاد 9 سوريين بهجوم لـ'داعش' في ريف دير الزور الغربي

شاهد.. استشهاد 9 سوريين بهجوم لـ'داعش' في ريف دير الزور الغربي
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

شنت جماعة "داعش" الوهابية هجوما عنيفا استهدف طريق "المدحول - عين البو جمعة" في بادية المسرب بريف ديرالزور الغربي.

العالم - سوريا

وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية، ان عناصر جماعة "داعش" قاموا بقطع الطريق العام وحرق سيارتين ودراجة نارية وقتل جميع من فيهما.

واوضح ان السيارتين مؤلفتين من سيارة من نوع ( كيا )على متنها ٢ من رعاة الاغنام والسيارة الأخرى من نوع (سرفيس ) على متنها ٧ موظفين تابعين للشركة السورية للنفط اضافة الى دراجة نارية كان يستقلها أحد عناصر الفرقة ١٧من الجيش السوري.

وعلى اثرها انطلقت وحدات من الجيش السوري وعدة فصائل من القوات الرديفة للتصدي للهجوم ولمؤازرة النقاط وملاحقة عناصر التنظيم حيث تم إخلاء الشهداء وإنقاذ أحد المصابين وأعادت الانتشار والسيطرة في المنطقة وإعادة الأمن والأمان.

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