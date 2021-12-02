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وزير الخارجية الإيراني: إيران تشارك في مفاوضات فيينا بعزيمة جادة ونهج واضح ومنطقي لكننا متشائمون بخصوص نوايا أميركا والترويكا الأوروبية

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

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