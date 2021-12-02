الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
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حسين أمير عبد اللهيان: الولايات المتحدة تريد التفاوض والعودة للإتفاق النووي من جهة لكنها تفرض حظرا على مؤسسات وأفراد إيرانيين في الوقت ذاته

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

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