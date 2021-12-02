واشنطن والاتحاد الأوروبي يعلنان فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

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وأشار البيان الذي نشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، ، إلى أنه "وفقا للقائمة المرفقة، ضمت القيود الجديدة 20 فردا و12 منظمة وثلاث طائرات".

وتابعت: "تشمل قائمة العقوبات الأمريكية رجل الأعمال ديمتري لوكاشينكو والنجل الأوسط لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".

وأضاف: "شملت العقوبات أيضا، شركة (البوتاس) البيلاروسية ونادي الرئيس الرياضي".

وحظرت وزارة الخزانة الأمريكية، على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الالتزامات السيادية لبيلاروس، الصادرة اعتبارا من الثاني من ديسمبر الجاري، ولمدة لا تزيد عن 90 يوما.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له: "أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الخامسة من إجراءات الحظر الفردية ضد الأفراد والكيانات فيما يتعلق بأعمال بيلاروس الهجينة لتوظيف المهاجرين كوسيلة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فور نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

وتنفي بيلاروس ضلوعها في نشوء أزمة الهجرة على حدودها مع الاتحاد الأوروبي، وحذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التكتل الأوروبي من مغبة فرض عقوبات جديدة على بلاده، مشيرا إلى أن مينسك قد توقف عبور الغاز الروسي أراضيها إلى أوروبا.