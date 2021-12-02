مستوطن يدهس شابين مقدسيين ويلوذ بالفرار

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن الشابين من بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، ودهسهما المستوطن قرب "جورة العناب" غرب سور البلدة القديمة في القدس.



وأوضحت المصادر أن المستوطن فرّ من المكان فور دهسه الشابين المقدسيين.



وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان من قرية العيسوية بالقدس المحتلة ساعة، قبل أن تخلي سبيلهم.



وذكر شهود عيان أن الشبان هم حسين عطية وأحمد عطية ونصر درويش ومحمد العباسي.



واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان اليوم وسط بلدة عناتا بالقدس المحتلة.



وأوضح الشهود أن القوات أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي نحو الشبان خلال المواجهات ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز.