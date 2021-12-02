العالم- خاص بالعالم

واتفق المجتمعون على أن يكونَ رئيسُ الوزراءِ القادمُ توافقياً وعلى استمرارِ الحواراتِ لتشكيلِ الحكومة الجديدة. كما اتفقوا على حمايةِ الحشد الشعبي ودعمِه وتنظيمِه بما يُعزّز دورَه في حفظِ الأمنِ في العراق.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تسجيل العديدُ من دولِ العالم حالاتِ اصابةٍ بالمتحورِ الجديد لعدوى كورونا "أوميكرون"،وشددتْ معظمُ الدول القيودَ على السفر، يتزامن ذلك مع تحذيراتٍ لعلماءَ من احتمالِ بدءِ موجةٍ من الاصاباتِ قد تكونُ كبيرة.

الى ذلك أعلنتْ منظمة الصحة العالمية أنّ أوروبا أصبحتْ بؤرةً لتفشي الجائحة، ما دفعَ دولَ القارةِ الى تشديدِ قيودِها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.