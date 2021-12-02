الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

اجتماع الإطار التنسيقي والصدر ببغداد.. ومتحور كورونا"اوميكرون" يواصل انتشاره

اجتماع الإطار التنسيقي والصدر ببغداد.. ومتحور كورونا
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اجتماع قياداتُ قوى الإطار التنسيقي في العراقِ مع زعيمِ التيار الصدري السيد مقتدى الصدرِ لبحثِ مرحلةِ ما بعدَ اعلانِ النتائج النهائية للانتخابات البرلمانيةِ.

العالم- خاص بالعالم

واتفق المجتمعون على أن يكونَ رئيسُ الوزراءِ القادمُ توافقياً وعلى استمرارِ الحواراتِ لتشكيلِ الحكومة الجديدة. كما اتفقوا على حمايةِ الحشد الشعبي ودعمِه وتنظيمِه بما يُعزّز دورَه في حفظِ الأمنِ في العراق.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تسجيل العديدُ من دولِ العالم حالاتِ اصابةٍ بالمتحورِ الجديد لعدوى كورونا "أوميكرون"،وشددتْ معظمُ الدول القيودَ على السفر، يتزامن ذلك مع تحذيراتٍ لعلماءَ من احتمالِ بدءِ موجةٍ من الاصاباتِ قد تكونُ كبيرة.

الى ذلك أعلنتْ منظمة الصحة العالمية أنّ أوروبا أصبحتْ بؤرةً لتفشي الجائحة، ما دفعَ دولَ القارةِ الى تشديدِ قيودِها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

شاهد..تفاصيل جديدة حول اجتماع الإطار التنسيقي بالصدر

تصريح 'مثير' لمقتدى الصدر بعد اجتماع الاطار التنسيقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران تصدّر مليوني برميل من المكثفات الغازية الى فنزويلا

بحكم قضائي: نجل القذافي يعود لسباق الرئاسة في ليبيا

بالفيديو.. منظمة الصحة: حظر السفر الشامل لن يمنع إنتشار المتحور في العالم

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-12-2021

لافروف: دفع أوكرانيا إلى الألعاب الجيوسياسية الأمريكية سيكون له 'عواقب وخيمة'

بالفيديو.. هل سيعود سيناريو المواجهة العسكرية المرعب إلى أوروبا؟