الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي: حديث الأعداء عن مهاجمتنا عسكريا لا محل له من الاعراب

اللواء سلامي: حديث الأعداء عن مهاجمتنا عسكريا لا محل له من الاعراب
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران، إن العدو لن تسول له نفسه شن هجوم عسكري على إيران ، واضاف: "إذا ضعفت أمة في الحرب، فإنها ستمحى من سجل التاريخ ويقضى عليها ".

العالم-إيران

واوضح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في الجلسة الختامية لمؤتمر القادة و 3000 شهيد في محافظة إيلام: ان "أعظم شرف لي ورفاق دربي والقادة وحراس الثورة أن نكون خدام شعب إيران الإسلامية. "

وأضاف: "أعظم أمنيتنا هي التضحية بأنفسنا من أجل تحقيق الأهداف العظيمة والمزدهرة لقائدنا العظيم وإمامنا وقائد ثورتنا".

وقال اللواء سلامي: إن مخططات الاستكبار للشعب الايراني خلال 43 عاما من انتصار الثورة كانت خطيرة وواسعة النطاق ومقرونة بالمؤامرات العميقة للهزيمة.

وأضاف ان : "الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يتوقفوا عن محاولة زعزعة ارادة هذا الشعب وثنيه عن الالتفاف حول ثورته."

روابط ذات صلة

مباحثات فيينا والتهويل الصهيوني ضد ايران

"اسرائيل" ومفاوضات فيينا .. التلويح العسكري ام المظلة النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكويت تكشف موقف دخول المتحور الجديد "أوميكرون" للبلاد

بالفيديو.. تلوث الهواء يجبر السلطات الهندية على إغلاق مدارس العاصمة

اللواء سلامي: حديث الأعداء عن مهاجمتنا عسكريا لا محل له من الاعراب

ايران تصدّر مليوني برميل من المكثفات الغازية الى فنزويلا

بحكم قضائي: نجل القذافي يعود لسباق الرئاسة في ليبيا

بالفيديو.. منظمة الصحة: حظر السفر الشامل لن يمنع إنتشار المتحور في العالم