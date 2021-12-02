اللواء سلامي: حديث الأعداء عن مهاجمتنا عسكريا لا محل له من الاعراب

العالم-إيران

واوضح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في الجلسة الختامية لمؤتمر القادة و 3000 شهيد في محافظة إيلام: ان "أعظم شرف لي ورفاق دربي والقادة وحراس الثورة أن نكون خدام شعب إيران الإسلامية. "

وأضاف: "أعظم أمنيتنا هي التضحية بأنفسنا من أجل تحقيق الأهداف العظيمة والمزدهرة لقائدنا العظيم وإمامنا وقائد ثورتنا".

وقال اللواء سلامي: إن مخططات الاستكبار للشعب الايراني خلال 43 عاما من انتصار الثورة كانت خطيرة وواسعة النطاق ومقرونة بالمؤامرات العميقة للهزيمة.

وأضاف ان : "الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يتوقفوا عن محاولة زعزعة ارادة هذا الشعب وثنيه عن الالتفاف حول ثورته."