ايران تصدّر مليوني برميل من المكثفات الغازية الى فنزويلا

العالم-إيران

وقالت مجلة "غلوبال بلاتز" العالمية المتخصصة في شؤون الطاقة ان شركة النفط الوطنية الفنزويلية الحكومية "بترولوس دي فنزويلا" تسلمت مليوني برميل من المكثفات الغازية الايرانية.

وكانت شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA قد تسلمت مليوني برميل من المكثفات الغازية الايرانية اواخر ايلول/سبتمبر و 2.1 مليون برميل في 25 تشرين الاول / اكتوبر الماضي.

وتقوم فنزويلا بمقايضة نفطها الثقيل بالمكثفات الغازية الايرانية لتحسين جودة نفطها.

ومن شان هذا الامر تعزيز مقاومة فنزويلا امام الحظر الاميركي وعدم الاضطرار الى نقل العملة الصعبة ويعد هذا الاجراء في الواقع نوعا من الالتفاف على الحظر الاميركي لمزاولة الانشطة الاقتصادية.