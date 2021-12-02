الاتصالات اليمنية تدين استهداف تحالف العدوان لمحطات وابراج الاتصالات

العالم - اليمن

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن قصف طيران العدوان أدى إلى تدمير شبكات ومحطات الاتصالات وتوقف الخدمة في تلك المناطق وحرمان المواطنين من خدمات الاتصالات.

وأكد البيان أن العدوان باستهدافه المتكرر لخدمات الاتصالات ومنشآتها وما ألحقه بها من أضرار بالغة في البنية التحتية، يحرم عشرات الآلاف من المواطنين من خدمات الاتصالات ويضاعف معاناتهم، ويكشف للشعب اليمني والعالم قبح أفعاله وأهدافه الإجرامية الخبيثة.

وحملت الوزارة دول العدوان وعلى رأسها أمريكا المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن ارتكابها لهذه الجريمة وما سبقها من جرائم نكراء طالت منشآت الاتصالات وكل ما يترتب عليها من تداعيات كارثية على المستوى الإنساني والاقتصادي.

واستهجن البيان صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان وتماديه في قتل المدنيين وتدمير منشآت ومقدرات البنية التحتية للاتصالات.