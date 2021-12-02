الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لافروف وأوغلو يناقشان القضايا الثنائية والإقليمية في ستوكهولم

لافروف وأوغلو يناقشان القضايا الثنائية والإقليمية في ستوكهولم
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في ستوكهولم اليوم الخميس، الوضع في عدد من البلدان، بما في ذلك تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة ما وراء القوقاز.

العالم ـ أوروبا

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية جاء ما يلي: "ناقش وزيرا الخارجية، القضايا الثنائية الرئيسية، إضافة إلى تنسيق جهود البلدين على المسارات الإقليمية، بما في ذلك زيادة استقرار الوضع في منطقة ما وراء القوقاز".

وأضاف البيان: "نوقشت إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة للتسوية البوسنية وجرى تبادل لوجهات النظر حيال سوريا وليبيا وأوكرانيا".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن التحضير جار لإجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ومن المحتمل أن تتم في 3 كانون الأول/ ديسمبر.

روابط ذات صلة

عبداللهيان يعرب عن قلقه ازاء النزاعات العسكرية الاخيرة في القوقاز

الامن القومي البرلمانية تدرس التطورات في القوقاز واذربيجان

بالفيديو.. قلق حيال القضايا الخلافية في منطقة القوقاز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

علي باقري: لدينا مسودة ثالثة لم نسلّمها بعد

الإمارات توقع أكثر من 50 اتفاقية مع كيان الاحتلال في 15 شهر فقط!

احذروا البلاستيك: يرفع الكوليسترول ويسبب أمراض القلب

وثيقة مسرية.. الامارات ومصر يصفان ابن سلمان بـ"العيل والفاشل"

حماس: اعتراف الاحتلال بما نشرته "القسام" يؤكد قدرة المقاومة في معركة العقول

لافروف وأوغلو يناقشان القضايا الثنائية والإقليمية في ستوكهولم