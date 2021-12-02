لافروف وأوغلو يناقشان القضايا الثنائية والإقليمية في ستوكهولم

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وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية جاء ما يلي: "ناقش وزيرا الخارجية، القضايا الثنائية الرئيسية، إضافة إلى تنسيق جهود البلدين على المسارات الإقليمية، بما في ذلك زيادة استقرار الوضع في منطقة ما وراء القوقاز".

وأضاف البيان: "نوقشت إمكانية اتخاذ خطوات مشتركة للتسوية البوسنية وجرى تبادل لوجهات النظر حيال سوريا وليبيا وأوكرانيا".

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن التحضير جار لإجراء محادثة هاتفية بين رئيسي روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، ومن المحتمل أن تتم في 3 كانون الأول/ ديسمبر.