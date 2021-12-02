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عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة مختار النقاصة: وصول اللجنة إلى اسطنبول للتفاوض بشأن آلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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