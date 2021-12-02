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علي باقري: لدينا مسودة ثالثة لم نسلّمها بعد

علي باقري: لدينا مسودة ثالثة لم نسلّمها بعد
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني ان "هناك مسودة ثالثة لم نسلمها بعد وتبحث كيفية التأكد من رفع العقوبات".

العالم-إيران

واضاف باقري ان "المقترح الإيراني لا يتطرق لرفع العقوبات عبر اتباع سياسة الخطوة بخطوة".

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