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باقري: رفع الحظر ليس خطوة بخطوة و هناك وثيقة ثالثة

باقري: رفع الحظر ليس خطوة بخطوة و هناك وثيقة ثالثة
الخميس ٠٢ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني أن موضوع رفع الحظر ليس عملية تدريجية، وقال إن هناك وثيقة ثالثة لم تعرض بعد على الجانب الآخر.

العالم- إیران

وقال علي باقري، مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو ردا على سؤال مفاده أنه هل تتضمن الوثيقتين اللتين قدمتهما إيران إلى الجانب الآخر ، مسألة رفع الحظر خطوة بخطوة ام يجب ان يكون رفع الحظر جملة واحدة ؟ قال ان رفع الحظر ليس خطوة بخطوة . كما تحدث باقري عن مدة التحقق وقال: لدينا ثلاث وثائق لم يتم تسليم الوثيقة الثالثة للطرف الآخر بعد.

كما قال باقري إننا ما زلنا نتحدث عن ردود الفعل على الوثيقتين اللتين تم تقديمهما للجانب الآخر الليلة الماضية.

وقدم الوفد الإيراني في فيينا الليلة الماضية وثيقتين للجانب الآخر ، تتضمن رفع الحظر والقضايا النووية. وفي محادثة ، وصف مساعد وزير الخارجية باقري تقديم إيران وثيقتين إلى الجانب الآخر ، متضمنة رفع الحظر والمسائل النووية ، بأنه مؤشر على جدية الجمهورية الإسلامية ، وقال: "نحن في فيينا لمواصلة محادثات."

وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 رسميًا يوم الاثنين المنصرم بالاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 29 ديسمبر في فيينا.

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باقري: رفع الحظر ليس خطوة بخطوة و هناك وثيقة ثالثة

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