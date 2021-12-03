محادثات فيينا.. الاوروبيون يطلبون العودة الى عواصمهم!

العالم - أوروبا

وتقول المصادر الإعلامية انه بعد اختتام جلستين فقط بين مجموعتي العمل اللتين تعملان على مقترح ايران، من المقرر عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الجمعة.

وتتحدث اخبار غير رسمية أن الوفود الاوروبية طالبت إرجاء التفاوض الى وقت آخر والعودة الى عواصمها.

ويعتبر المراقبون ان طلب الاوروبيين المغادرة المبكرة من المفاوضات بعد عقد جلستين للخبراء فقط، يشير الى عدم جدية الجانب الاوروبي.

وقبل ذلك بساعات، كان موقع "ميدل ايست آي" البريطاني قد أعلن عن وجود طلبات متكررة من الوفد الاوروبي لإرجاء جلسات المفاوضات، مضيفا انه على الاقل واجه واحد من طلبات الوفد الاوروبي رفضا من قبل ايران التي أصرت على المزيد من بحث القضية على طاولة المفاوضات.

وفيما سبق، أفادت المصادر الخبرية ان عدم استقلالية المفاوضين الاوروبيين وتبعيتهم للوفد الاميركي، تحولت الى عامل للإخلال في المفاوضات.

وقدم الوفد الإيراني في فيينا الليلة الماضية وثيقتين للجانب الآخر ، تتضمن رفع الحظر والقضايا النووية. وفي محادثة ، وصف مساعد وزير الخارجية باقري تقديم إيران وثيقتين إلى الجانب الآخر ، متضمنة رفع الحظر والمسائل النووية ، بأنه مؤشر على جدية الجمهورية الإسلامية ، وقال: "نحن في فيينا لمواصلة محادثات".

وبدأت الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 رسميًا يوم الاثنين المنصرم بالاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في فيينا.