مهندسون يبتكرون طائرة مسيرة يمكنها الهبوط على فرع شجرة كالطيور...

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يمكن للعديد من الطيور الطائرة أن تهبط على الأغصان والأسطح غير المستوية الأخرى، وتتشبث بها بأصابعها ومخالبها. عندما تبدأ بالطيران تقفز وتدفع بأرجلها.

استوحى المهندسون من جامعة ستانفورد، هذا المبدأ لإنشاء روبوت بقدرات مماثلة. يقول المؤلفون: "ليس من السهل استنساخ طيران الطيور والجلوس على فرع".

يشبه الروبوت، الذي حصل على اسم SNAG، ظاهريًا كوادروكوبتر، حيث يتم تثبيت أقدام الطيور الميكانيكية في الجزء السفلي منها. يمكنه الطيران وحمل وإمساك الأشياء، وكذلك الهبوط على أسطح مختلفة. لم يكن التصميم الأول للمخالب ناجحًا - كان على المهندسين المرور بنحو 20 خيارًا.