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حماس والجبهة الديمقراطية تؤكدان على الوحدة الوطنية

حماس والجبهة الديمقراطية تؤكدان على الوحدة الوطنية
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

عقدت كلا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قطاع غزة، اجتماعاً قيادياً مهماً، لبحث قضايا تتعلق بالشأن السياسي والوطني العام

العالم-فلسطين

وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وحماية المشروع الوطني أمام جملة المخاطر والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الهبة الجماهيرية المتصاعدة ضد الاحتلال في القدس والضفة والداخل المحتل وقطاع غزة , حسبما نقل موقع فلسطين الان.

ووجهت الحركتان، التحية لجماهير الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وخارجها، للأسرى في سجون الاحتلال، وذوي الشهداء والجرحى، مؤكدتين أن الجميع على طريق المقاومة حتى الحرية والاستقلال.

وأشادت الحركتان بالهبة الجماهيرية المتصاعدة، وبالعمليات الفدائية، وبالمقاومة الشعبية المتصاعدة، داعين إلى مزيد من الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان، مع ضرورة تعميم تجربة أهلنا في بيتا وكفر قدوم وغيرها لتعم كل الضفة في وجه الاستيطان الذي يتغول كل يوم ويستولي على المزيد من الأراضي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ قرار الأمناء العامون القاضي بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية فوراً دون تأخير.

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حماس والجبهة الديمقراطية تؤكدان على الوحدة الوطنية

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