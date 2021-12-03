حماس تخترق مجموعات اخبار صهيونية

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ونقل موقع فلسطين الان ان القناة الإسرائيلية اكدت، أن حركة حماس تراقب كافة مجموعات أخبار (واتسآب) الخاصة بمستوطنات غلاف غزة، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أنه عندما يقوم ضابط الأمن بإرسال تحذير عن إمكانية وقوع عملية، تعرف حماس بأن هناك تحذير عن العملية، وهذا يساعدهم كثيرًا في تغيير صورة الوضع واتخاذ قرار بتنفيذ العملية أو إلغائها.

وقالت: أصبح لدى إسرائيل تصوّر بأن هذا الشيء يضر بسير الحياة اليومية في داخل الكيان الاحتلال، لذلك قرر الكيان الصهيوني خلال العملية العسكرية الأخيرة، استهداف منظومة السايبر التابعة لحماس بغزة واغتيال قائدها جمعة الطحلة، في محاولة لضرب قدرات حماس السيبرانية.