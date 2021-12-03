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حماس تخترق مجموعات اخبار صهيونية

حماس تخترق مجموعات اخبار صهيونية
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن حركة حماس تخترق مجموعات أخبار إسرائيلية عبر تطبيق (واتسآب)، تضم عناصر من جيش الاحتلال والمنظومة الأمنية، لافتة إلى أنها ترسل الأخبار؛ لمعرفة التفاصيل الكاملة للخبر

العالم-فلسطين

ونقل موقع فلسطين الان ان القناة الإسرائيلية اكدت، أن حركة حماس تراقب كافة مجموعات أخبار (واتسآب) الخاصة بمستوطنات غلاف غزة، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أنه عندما يقوم ضابط الأمن بإرسال تحذير عن إمكانية وقوع عملية، تعرف حماس بأن هناك تحذير عن العملية، وهذا يساعدهم كثيرًا في تغيير صورة الوضع واتخاذ قرار بتنفيذ العملية أو إلغائها.

وقالت: أصبح لدى إسرائيل تصوّر بأن هذا الشيء يضر بسير الحياة اليومية في داخل الكيان الاحتلال، لذلك قرر الكيان الصهيوني خلال العملية العسكرية الأخيرة، استهداف منظومة السايبر التابعة لحماس بغزة واغتيال قائدها جمعة الطحلة، في محاولة لضرب قدرات حماس السيبرانية.

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