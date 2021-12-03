الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تسجيل أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في نيويورك

تسجيل أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في نيويورك
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، عن تسجيل أول حالات الإصابة بمتحور كوفيد-19 "أوميكرون" في المدينة.

العالم - الأميرکيتان

وقال دي بلازيو في مؤتمر صحفي: "الوضع تغير. هناك كثير ما لا نعلمه عن أوميكرون. وما نعلمه هو أنه لدينا حالات الإصابة في نيويورك".

وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.

وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".

روابط ذات صلة

تعرف على فعالية اللقاحات ضد متحور "أوميكرون"

هذا ما قاله فاوتشي عن متحور "أوميكرون"

خوف وقلق عالمي مع انتشار متحور أوميكرون"الشديد الخطورة"

مستشار بايدن:متحور "أوميكرون" سيصل حتما إلينا ويجب فعل "أي شيء"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف يساعد خل التفاح في إزالة السموم من الجسم؟ وحالات ممنوعة من تناوله

وزير الخارجية التونسي: لابد من استغلال القدرات الأفريقية من أجل تعزيز السلم

مستوطنون ينفذون مسيرة استفزازية في احد شوارع القدس المحتلة

تسجيل أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في نيويورك

رابطة الصحافة البحرينية تدعو الحكومة للإفراج عن قيادات المعارضة

الرئيس الموريتاني: تنفيذ مبادرة 'السور الأخضر الكبير' يتطلب تعبئة ما يقرب من 17 مليار دولار