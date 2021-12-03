تسجيل أول حالات إصابة بمتحور أوميكرون في نيويورك

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وقال دي بلازيو في مؤتمر صحفي: "الوضع تغير. هناك كثير ما لا نعلمه عن أوميكرون. وما نعلمه هو أنه لدينا حالات الإصابة في نيويورك".

وأبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور متحور "أوميكرون" الجديد لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن العدد الكبير من الطفرات في بروتين سبايك الخاص بالمتحور، يمكن أن يجعله أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة من جميع السلالات السابقة.

وذكرت الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أن الأطباء في البلاد لم يلاحظوا أي أعراض خاصة على المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مقارنة بسلالة "دلتا".