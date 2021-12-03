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مباحثات روسية ليبية لمناقشة خطط استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون

مباحثات روسية ليبية لمناقشة خطط استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الطاقة الروسية إن مباحثات روسية ليبية جرت أمس لمناقشة خطط استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، والتي تم تعليقها منذ 20 عاما.

العالم - افريقيا

وأشار بيان لوزارة الطاقة الروسية، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس، إلى أن الطرفين ناقشا خطط استئناف عمل اللجنة الحكومية الروسية الليبية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني برئاسة وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، ووزير النفط والغاز الليبي محمد عون.

أوضح البيان أن الاجتماع ترأسه نائب مدير إدارة التعاون الاقتصادي الخارجي وتطوير أسواق الوقود في وزارة الطاقة الروسية، ألكسندر تولباروف، والقائم بالأعمال الليبية في روسيا، صالح إحسونا، لافتا إلى أن الاجتماع السابق لهذه اللجنة كان في عام 2001.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث في أغسطس الماضي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشاريع الاقتصادية المتوقفة بين البلدين منذ 10 سنوات، حيث تم إيلاء اهتمام خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وعمل الشركات الروسية، ومنها "تات نفت" و"غابروم" وشركة السكك الحديدية الروسية.

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