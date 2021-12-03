قوات تركية ومرتزقتها يخطفون 4 مدنيين في عفرين السورية

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مما يسمى “الشرطة العسكرية” شنت حملة مداهمات واسعة في قرية كفر صفرة بمنطقة عفرين بالريف الشمالي ترافقت مع إطلاق نار بشكل عشوائي وكثيف لترويع الأهالي وخطفت ثلاثة مدنيين بينهم امرأة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي السياق نفسه لفتت المصادر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي من إرهابيي ما يسمى “الجيش الوطني” أقدموا على خطف مدني من ذوي الاحتياجات الخاصة على مدخل مدينة عفرين.

وتأتي هذه الجرائم للاحتلال التركي ومرتزقته في سياق مخططاته للاستيلاء على ممتلكات السكان الاصليين ومواصلة الضغط عليهم لإجبارهم على ترك منازلهم وإسكان عوائل الإرهابيين التابعين له فيها.