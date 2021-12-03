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شاهد .. الشرطة الأمريكية تطارد شخصا سرق حافلة مدرسة وصدم نحو 12 سيارة في المكان

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة بروكلين في ولاية نيويورك الأمركية، مطادرة بين الشرطة وشخص قام بسرقة حافلة مدرسية فارغة تركت دون مراقبة والمفاتيح في داخلها.

العالم - الأميرکيتان

وأظهرت المقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المشتبه به وهو يصطدم بأكثر من 12 سيارة متوقفة، محاولا الهرب من الضباط في شرق نيويورك، مما إدى إلى إصابة شخصين أحدهما ضابط.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على الرجل الذي يدعى أنتوني ريس (43 عاما)، وتم اتهامه بالسرقة وتعريض حياة الآخرين للخطر بسبب التهور، والاستخدام غير المصرح به للسيارة، والتزوير، والحيازة الإجرامية للممتلكات المسروقة، وعرقلة سلطة حكومية، ومقاومة الاعتقال والفرار من ضابط في السيارات.

وذكرت الشرطة أنه لدى ريس ما لا يقل عن 12 عملية اعتقال سابقة، كان آخر اعتقال له بتهمة السرقة في عام 2017، وأفرج عنه في مارس 2020، وهو حاليا قيد الإفراج المشروط حتى مارس 2025.

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