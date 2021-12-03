الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شركة NSO "الإسرائيلية"

منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على شركة NSO
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١١ بتوقيت غرينتش

دعت العشرات من منظمات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على شركة NSO الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات لحظر بيع ونقل وتصدير واستيراد تكنولوجيا المراقبة الخاصة بالشركة.

العالم - أوروبا

وورد في الرسالة الموقعة من 86 منظمة بما في ذلك Access Now ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة الحقوق الرقمية، أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي يمنحها سلطة استهداف الكيانات التي كانت مسؤولة عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تثير قلقا بالغا فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما في ذلك انتهاكات أو تجاوزات حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أو حرية الرأي والتعبير".

وأكدت الرسالة أنه "تم انتهاك هذه الحقوق بشكل متكرر باستخدام تقنية NSO"، مشيرة إلى النتائج التي توصل إليها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي الذي وجد أن استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات يمكن أن "يسهل أيضا عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، أو الاختفاء القسري للأشخاص".

وقد تم إرسال الرسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل.

روابط ذات صلة

أكاديمي بريطاني: برنامج بيغاسوس السيئ السمعة يواجه يوم الحساب

لوموند: المغرب يقاضي صحيفة فرنسية بسبب أزمة برنامج "بيغاسوس"

اختراق هواتف 5 وزراء فرنسيين ببرنامج 'بيغاسوس الإسرائيلي'

الأوروبيون يطالبون بردع "اسرائيل" عن التجسس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس قرغيزستان: مستعد للاستقالة إذا ثبت وقوع تزوير في الانتخابات

طائرة تصطدم بطائر قبل هبوطها في مطار إسلام آباد

وزير خارجية الهند: العلاقات مع الصين مرهونة بالوضع على الحدود

التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات

تزايد أعداد اصابات كورونا في لبنان

هنية: التطبيع سيزيد الحكومات المطبعة ضعفا