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طقس العراق بإنتظار تغير مهم الأسبوع المقبل

طقس العراق بإنتظار تغير مهم الأسبوع المقبل
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

تشير خرائط الطقس في العراق الى تحسن نسبي في وضع وحركة المنظومات الجوية التي ستوثر في اجواء البلاد بالتتابع.

العالم - العراق

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"كما أشرنا لذلك سابقا في تحسن فرص الامطار خلال شهر كانون الاول الجاري واول المنخفضات المتوقع تاثيرها هو منخفض جبهوي، يؤثر على دول جنوب أوروبا وكذلك شمال افريقيا حاليا".

وبين ان هذا المنخفض "يصل لبلاد الشام يوم الاربعاء المقبل ويؤثر بأمطار معتدلة مصحوبة ببعض الغزارة خصوصا سواحل الشام".

وتابع عطية "متوقع ان يصل للعراق يوم الخميس ليؤثر على مدن شمال وغرب ووسط البلاد بامطار خفيفة الى معتدلة على فترات {وربما يشمل تأثيره أيضاً مدن الفرات الأوسط والجنوب بنسبة ضعيفة حتى الآن بسبب إعاقة من المرتفع السيبيري، وهو تحت المتابعة حتى الآن}".

وأشار الى ان المنخفض الاوروبي "يعقبه انخفاض بدرجات الحرارة التي متوقع ارتفاعها منتصف الاسبوع، أي قبل وصول المنخفض".

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