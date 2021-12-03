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العدو الصهيوني يداهم منازل ويعتقل شبان في الخليل

العدو الصهيوني يداهم منازل ويعتقل شبان في الخليل
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة فلسطينيين، وداهمت عددًا من المنازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت: هشام حميدان الشرباتي (54 عاما)، وهارون إبراهيم الكركي (40 عاما) وباسم محمد عبيدو (49 عاما)، وهارون أبو زينة، بعد تفتيش منازلهم، كما فتشت منزل المواطن نبيل عابدن.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حلحول شمال الخليل، عُرف منها منزل عاطف الأطرش.

ونقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام ان قوات الاحتلال اقتحمت، فجر الجمعة، بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته.

وأفادت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حمزة سالم صباح وسلمته بلاغا للتحقيق في مجمع مستوطنة غوش عصيون.

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