أصداء استقالة قرداحي في مواقع التواصل 

العالم – نبض السوشيال

وزير الاعلام اللبناني اعتبر في تصريح له اَن الهدف من الاستقالة مساعدة ماكرون في حل الازمة عقبَ قطعِ السعودية ودول عربية علاقتها مع لبنان على خليفة تصريحٍ له وصف فيه الحرب على اليمن بالعبثية، والتي تسببت بردة فعل سعودية كبيرة رغم ان هذه التصريحات كانت قد سجلت قبل تسلم قرداحي الحقيبة الوزارية في الحكومة اللبنانية.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع هذا الموضوع وأعادوا التأكيد على ان هذه التصرفات لا يمكن ان تغير الحقائق وأن حرب اليمن عبثية ولم تحصد إلا ارواح الأبرياء.

وكتب أحد المغردين في اطار رفض التدخل السعودي في الشؤون اللبنانية ومحاولة فرضها القرارات على الحكومة: "جورج_قرداحي بئس الزمان يلي وصلنالو دولة تقرر عنا شكل الحكومة ومين مسموح يكون وزير ومين لاء بس لانه قال كلمة حق ارفعوا احتلال #السعودية عن لبنان"، وذلك ف

وكتب آخر: "يكفي الوزير #جورج_قرداحي انه نجح في صفع المستكبر السعودي وصمد وقاوم صنوف الضغوط دون ان يرضخ امامها وإن قرر أخيراً تقديم استقالته فهي تأتي بتوقيت اختاره هو دون إكراه وبما يوافق المصلحة التي يقدرها للبلد والاهم ان جورج قرداحي لم يعتذر عن موقفه الاصل من الحرب العبثية على اليمن".

وكتب مغرد آخر: "بتفهم غضب البعض من قرار استقالة #جورج_قرداحي.. بس شو ناطرين من انسان عم يشوف أغلب المسؤولين بالدولة عم يطالبوا بالاستقالة والباقي عم يساوم عليه بملفات تانية؟ الذل هو من هيك مسؤولين مش من وزير رفض يرضخ قام لاقى الأغلبية ضده".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المواقف المشرفة للوزير قرداحي وكتب أحد المغردين: "استطاع #جورج_قرداحي خلال مدة لا تزيد عن شهرين، أن يبرهن عن شجاعته وعروبته.أما #بني_سعود، فلم يستطيعوا ولسنوات طويلة أن ينظفوا صورتهم، ولم تساعدهم أموالهم على ذل، أصبحوا للخساسة والحقارة عنوانا.

وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما اذا كان ماكرون يفكر خلال زيارته بحل الخلاف بين لبنان والسعودية بقدر ما يفكر للقيام ببيعِ المزيد من الاسلحةِ خلال زيارته إلى دول الخليج الفارسي بعد فشلِ صفقةِ الغواصاتِ لأستراليا، وخصوصا ان هناك مصادر توقعت ان توقع فرنسا العديدَ من الاتفاقاتِ الكبرى مع هذه الدول.

ورجحت مصادرُ مطلعة بحسب بعض المواقع الاخبارية اللبنانية اَنْ تتولى وزارةَ الاعلام شخصيةٌ مقربة من تيارِ المردة برئاسةِ سليمان فرنجية.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت، على خلفية تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وكان قرداحي قال إنه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للسعودية وذكر أن ما قاله بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قاله عن قناعة.