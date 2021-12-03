الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

برنامج الاغذية العالمي يعلن حاجته الى ملياري دولار في اليمن

برنامج الاغذية العالمي يعلن حاجته الى ملياري دولار في اليمن
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، أنه بحاجة إلى نحو ملياري دولار لإغاثة اليمنيين خلال العام 2022.

العالم - اليمن

وقال البرنامج على حسابه الرسمي على «تويتر»، إنّه «يقدّم حالياً مساعدات غذائية لحوالي 13 مليون يمنيّ»، من أصل 30 مليوناً، محذراً من أن «عائلات اليمن تواجه حالياً مستويات غير مسبوقة من الجوع»، ومن أن «20 مليون يمنيّ بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة».

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية العام 2021، سيكون العدوان على اليمن قد أسفر عن مقتل 377 ألف شخص، بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أدّى العدوان إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليوناً على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي

الامم المتحدة تحذر من زيادة المجاعات في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..قناة العالم تنقل فرحة وحزن الاسيرة المحررة امل

شاهد..صرخة دولية مدوية بوجه العدوان السعودي على اليمن

الشيخ ياسين: مواجهة المشروع الصهيواميركي تتمثل بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات

شاهد..اجواء مباحثات فيينا اليوم

بالفيديو.. قرداحي: سيأتي يوم يتذكرون ما قاله رجل من لبنان عن حرب اليمن

بالفيديو...كيف حولت واشنطن مجرى مباحثات الغاء الحظر؟