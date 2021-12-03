برنامج الاغذية العالمي يعلن حاجته الى ملياري دولار في اليمن

العالم - اليمن

وقال البرنامج على حسابه الرسمي على «تويتر»، إنّه «يقدّم حالياً مساعدات غذائية لحوالي 13 مليون يمنيّ»، من أصل 30 مليوناً، محذراً من أن «عائلات اليمن تواجه حالياً مستويات غير مسبوقة من الجوع»، ومن أن «20 مليون يمنيّ بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة».

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية العام 2021، سيكون العدوان على اليمن قد أسفر عن مقتل 377 ألف شخص، بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أدّى العدوان إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليوناً على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.