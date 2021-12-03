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أربيل تعلن ارتفاعاً كبيراً في عدد شهداء وجرحى هجوم مخمور

أربيل تعلن ارتفاعاً كبيراً في عدد شهداء وجرحى هجوم مخمور
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المحلية ومديرية الصحة في محافظة أربيل العراقية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه ارهابيو داعش بقضاء مخمور مساء أمس إلى 13 شهيداً، و5 جرحى.

العالم - العراق

وقال المحافظ أوميد خوشناو للصحفيين "للاسف الذي جرى امس كان نتيجة الفراغ الأمني الموجود في هذه المناطق، ولهذا نطالب بالاستعجال في ايجاد تنسيق أمني جيد بين البيشمركة والقوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي".

وأضاف أن "قوات البيشمركة قامت وعلى وجه السرعة بالتوجه إلى محل الحادث، ولكن تعرضوا الى كمين لداعش الارهابي من خلال تفجير عبوة ناسفة بهم".

وتابع خوشناو "لدينا حاليا 13 شهيداً، وليس كما نُشر في وسائل الاعلام، وايضا هناك احد البيشمركة يرقد في العناية المركزة".

من جانبه قال مدير عام صحة أربيل دلوفان محمد، إن "خمسة مصابين وصلوا إلى مستشفيات أربيل، وحاليا أوضاعهم الصحية مستقرة باستثناء حالة واحدة ترقد في العناية المركزة".

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