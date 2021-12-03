العدو الصهيوني يقرر تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر

العالم-فلسطين

وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أنه سيتم تسليم جثمان الشهيد الطفل محمد مطر (16 عاما) من قرية دير أبو مشعل قضاء رام الله، اليوم الجمعة ، لطواقم الارتباط المدني الفلسطيني قرب بلدة نعلين شمال غرب رام الله.

واستشهد الفتى محمد ضامر حريز مطر، من بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال بتاريخ 20/8/2020 بالقرب من مدخل القرية.

وجاء استشهاد الفتى مطر بعد إصابته بجروح خطرة خلال مواجهات على مدخل قرية دير أبو مشعل، واعتقاله بعد إصابته دون السماح لطواقم الإسعاف بتقديم خدمات الإسعاف الأولي له , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

ونعت حركة حماس في حينه، شهيد فلسطين "محمد ضامر حريز مطر"، وقالت: إن تصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا وتعمدهم سياسة القتل، يؤكد مرة أخرى أن خيار المقاومة هو الأقدر على لجم العدوان، وحماية الأرض والإنسان.

وتقدمت الحركة بالتعزية من عائلة الشهيد وأهالي قرية دير أبو مشعل التي تواصل مواجهتها مع الاحتلال والاستيطان؛ فأبناؤها أقضّوا مضاجع المستوطنين بحجارتهم وزجاجاتهم الحارقة على الشوارع الالتفافية، وإن هذه البطولة هي التي يراهَن عليها لإفشال مخططات الاحتلال ومشروعه الاستيطاني.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني وهو يقدم الشهداء من خيرة أبنائه وشبابه يرسم خارطة الوطن بالدم، وإن طريق الحرية الذي قدم فيه عشرات آلاف الشهداء أرواحهم لن يوقفه المتخاذلون أو المطبعون أو اللاهثون وراء علاقات مشبوهة مع دولة الكيان الغاصب المحتل، فكل أحرار العالم وشعوبها تقف خلف الحق الفلسطيني.