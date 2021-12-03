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طالبان: الأمم المتحدة تحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي

طالبان: الأمم المتحدة تحرم الأفغانيين من حقهم الشرعي
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل "طالبان"، سهيل شاهين، أن قرار لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بتأجيل مسألة منح مكان في المنظمة للحكومة الأفغانية الجديدة "يحرم الأفغان من حقهم الشرعي".

العالم - أفغانستان

وكتب شاهين في تغريدة: "يوم أمس قررت لجنة أوراق اعتماد في الأمم المتحدة بأنه في الوقت الحالي لن يتم منح مكان في الأمم المتحدة للحكومة الأفغانية الجديدة. هذا القرار لا يتوافق مع المعايير الدولية والعدالة، لأنهم حرموا الشعب الأفغاني من حقه الشرعي".

وأعرب شاهين عن أمله بأن يتم منح الحكومة مكاناً في الأمم المتحدة في أقرب وقت.

هذا وكانت لجنة الاعتماد التابعة للأمم المتحدة قد قررت، إرجاء قرارها النهائي بشأن ما إذا كانت ستصدر أوراق اعتماد لمبعوثي طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) لتمثيل أفغانستان في المنظمة.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، رشحت "طالبان"، التي استولت على السلطة في أفغانستان منتصف آب/ أغسطس، المتحدث باسمها سهيل شاهين سفيرا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة.

ولم تعترف حكومات العالم حتى الآن بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة.

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