بالفيديو..لماذا مستقبل الكيان الصهيوني مظلم؟

العالم - خاص بالعالم

وقال شفيعي في حديث لبرنامج مع الحدث على قناة العالم الاخبارية: ان ايران لا تولي اي اهتمام للكيان الصهيوني ولا لاي تهديد يصدر من جانبه، معتبرا التهديد الصهيوني بشن حملات عسكرية على ايران بانه توزيع للادورا مابين اميركا و"اسرائيل" وبهذا فان اميركا تتخذ سيايسة الجزرة و الكيان الصهيوني يتخذ سياسية العصا مع ايران.

ونوه شفيعي، الى ان الكيان الصهيوني ليس بموقع يسمح له ان يجعل تهديده ساري على ارض الواقع لان قدرات ايران تردعه عن القيام بهكذا خطوة، مشيرا الى ان مستقبل "اسرائيل" مظلم وعتم.

وبين شفيعي، ان ايران في مباحثات فيينا هي الطرف الوحيد الذي موقفه واضح وشفاف وتعرف ماتريد وهو ان الاتفاق النووي كان موجود واميركا من نكثت به وان ارادت واشنطن احياء هذا الاتفاق عليها ان تعود الى الاتفاق وان تلزم ببنوده الكاملة دون قيد وشرط.

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