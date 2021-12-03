شاهد.. غضب مواقع التواصل من اردوغان وسياسة تفريخ الازمات

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وبهذه الرواية تبنى الاعلام التركي الرواية الاماراتية حيال هذا الموضوع، والادهى من كل ذلك استخدام عبارة مزيفة لاسم الخليج الفارسي، وهي عبارة لا تستخدم لا في الامم المتحدة ولا في المواثيق والمعاهدات الدولية ولا حتى الخرائط العالمية. من حقنا ان نتسائل عن توقيت هذا التقرير ؟ وما العلاقة بينه وبين زيارة ولي عهد الامارات محمد بن زايد الى تركيا قبل ايام ؟ وهل هي فاتورة المليارات العشر التي قدمها بن زايد لدعم اقتصاد تركيا المتهاوي ؟

وغضب عارم اكتسح مواقع التواصل ازاء هذا الموضوع حيث كتبت مريم الكعبي: "الشعارات والعنتريات التي دعمت وهم أردوغان وجعلت أطماعه الخارجية حلماً يداعب أحلامه جعلته يستيقظ على واقع داخلي مأساوي أوضاع اقتصادية متردية أزمات خانقة تراجع للعملة بطالة وتضخم الحقبة الاقتصادية التي بشر بها أردوغان كانت دعاية زائفة".

وعلقت كنده غالي: "الشعب التركي يعيش في معاناه لا تنتهي من الجوع والفقر و اردوغان يهتم بالذخائر والأسلحة بدلا من حل أزمات شعبه".

وغرد زايد الشامسي: "المعارضة التركية تهزء باردوغان وتقول بالكلمة، ان "اردوغان اتهم محمد بن زايد بدعم انقلاب مزعوم، اردوغان هاجم الامارات وحكامها ووزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد بالاسم لمدة ما يقارب العشر سنوات والحين يتنازل للامارات".

وجاؤ في حساب نبض تركيا: " أردوغان بوجهه الجديد! أردوغان يبتلع اتهاماته تجاه الإمارات ملقيا روايته عن انقلاب الفين وستة عشر الفاشل إلى القمامة طمعا في الحصول على أموال واستثمارات إماراتية قد تكون دواء لاقتصاده المريض!".