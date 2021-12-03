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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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أمير عبداللهيان: التوصل الى اتفاق جيد هو في متناول اليد لكن المطلوب تغيير سلوك بعض الاطراف من التهديد الى التعاون والاحترام المتبادل
أمير عبداللهيان: على الاطراف الاوروبية تقديم مبادرات عملية لالغاء الحظر ووضع حد لشعاراتها المنتهكة لحقوق ومصالح الشعب الايراني
وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان: الوفد الايراني يشارك في المحادثات بجدية وحسن نية ولديه الاختيارات اللازمة ومبادرات قابلة للتحقق
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يشيد بجهود بوريل وزملائه ويقول إن وتيرة محادثات فيينا لالغاء الحظر جيدة لكنها تسير ببطئ
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل يشيد باتصال مع وزير الخارجية الايراني بجهود جميع الاطراف للتوصل الى تفاهم في فيينا
مصدر مطلع: المشاركون في الجلسة الختامية لمحادثات فيينا لالغاء الحظر سيقررون حول موعد الجولة القادمة وسيعودون الى عواصمهم لمزيد من التشاور
مصدر مطلع: الجلسة الختامية لمحادثات فيينا لالغاء الحظر تعقد اليوم بحضور مساعدي وزراء خارجية ايران ومجموعة 4+1
مراسل العالم: مدفعية الجيش السوري تستهدف تحصينات "هيئة تحرير الشام" بمحيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وفي بلدة معربليت بريف ادلب
إيران طهران تؤكد أنها دخلت محادثات فيينا بعزيمة جادة لكنها غير متفائلة ازاء النوايا الأميركية والأوروبية
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تحلق على ارتفاعات منخفضة في سماء بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يشيد بجهود بوريل وزملائه ويقول إن وتيرة محادثات فيينا لالغاء الحظر جيدة لكنها تسير ببطئ
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش
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