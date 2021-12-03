الخطيب: الرهان على الخارج لن يفيد لبنان في شيء

العالم_لبنان

وقال الخطيب خلال خطبة الجمعة في مقر المجلس كل المحاولات لتفتيت هذا البلد باءت بالفشل، كما أن كل الرهانات على الخارج والتآمر على فئة طليعية مضحية من أجل لبنان لن يفيد في شيء، وإنما يزيد من الخسائر ويصب فقط في مصلحة العدو الإسرائيلي ولن يكون فيه أي مكسب مادي او معنوي للبنان.

لذلك فالأمل معقود على الشعب اللبناني و على القوى الحية فيه أن تعقد العزم وان تتخلى عن الاستجابة للأصوات الداعية لزيادة الشرخ بين اللبنانيين بصناعة الخوف بينهم وزرع الشقاق بين أبناء هذا البلد العزيز وأن يقف المتنورون منهم صفا واحدا ليظهروا وجه لبنان الحق المنتصر لقضيته الحقة في وجه العدو الحقيقي الذي يمارس فعل الإرهاب ليس على لبنان فقط وإنما على المنطقة بشكل كامل، وليرجموا الدعوات المشبوهة التي تشكل بظاهرها دعوة من اجل سيادة لبنان باتهام من يدافع عنها ويحققها فعلا بمقاومته وجيشه وشعبه.

أضاف الشيخ الخطيب: إن إنقاذ لبنان الحقيقي لن يكون بالتآمر على جزء من شعبه قاوم وضحى واستشهد أبناؤه من أجل لبنان كل لبنان، وإنما بالتضامن معا من أجل دفع العدو عن التجرؤ على استباحة لبنان أرضا وشعبا ومياها وثروات، فليس صحيحا ولا عدلا أن نتهم من ضحى وقاوم واستشهد في سبيل أرضه وعرضه ووطنه ثم نبرئ العدو ونعبر عنه بالجار بدل أن نعبر عنه بالعدو، فهذا خلل فاضح ولا يجوز أن يصدر عن لبناني مخلص.

هذه هي مشكلة لبنان التي يجب التركيز عليها، لأنها أساس كل العلل، وما حصل و يحصل من خراب ودمار وكوارث يعاني اللبنانيون منها الآن سببها هذه الرؤية الخاطئة وعدم القبول بشراكة الآخرين في تحديد مصير هذا الوطن والتنكر لحقوقهم ومواطنيتهم وتضحياتهم واتهامهم فوق ذلك بوطنيتهم وأنهم مستخدمون كعملاء للخارج، فهذا غير مقبول على الإطلاق.

وأردف: لن أتحدث عن الاقتصاد ولا عن الغلاء ولا عن الاحتكار، فإن كل ذلك صنيعة أولئك الذين يمارسون هذا التنكر والتجاهل والأنانية التي لا تمت الى الإنسانية بصلة ولا الى المواطنية ولا الى الحق والعدالة وكل الأمور ستسير على أفضل حال حين يستقيم الأمر هنا.

العالم_لبنان