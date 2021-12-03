بالفيديو...كيف حولت واشنطن مجرى مباحثات الغاء الحظر؟

العالم - خاص بالعالم

وقال الفقهي في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية: منذ ان انطلق الحديث عن الجولة السابعة لمباحثات فيينا اعلنت ايران وبصريح العبارة انها ستنفاوض في هذه المباحثات، بالية كيفية الغاء الحظر وليس بما يتعلق بسائر بنود الاتفاق النووي او في ملفات اخرى لا تتعلق بالاتفاق النووي.

وضاف: ان خير دليل على هذا الموقف الايراني، هو الوفد المشاركة في هذه المباحثات بما يحمل من ثقل اقتصادي يشمل خبراء ومصرفين وحقوقين ودولين وتقنين.

واوضح افقهي: ان الطرف الاميركي والاوروبي يذهب الى مكان اخرى ويريد ان ياخذ المباحثات باتجاه اخر ويحمل مباحثات الغاء الحظر عنوان اخر.

ورأى افقهي، ان هذه المباحثات ستكون الجولة الاخيرة الا اذا قدمت اوروبا ضمانات عملية وليس مجرد مجاملات سياسية هنا وهناك.

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