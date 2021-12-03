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جورج قرداحي: لقد قررت ان اقدم استقالتي لتكون هناك افضل العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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