الشيخ ياسين: مواجهة المشروع الصهيواميركي تتمثل بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات

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وتابع “إن كل الضغوط التي يتعرض لها لبنان هي لإضعافه وجعل مواطنيه يتخلون عن قوتهم بخيار المقاومة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، ولكن لن يفلحوا لان المواطن اللبناني بات على قناعة ان مكاسب مواجهة المشروع الصهيواميركي اكبر من الخسائر على صعيد لبنان كله”، مضيفاً “إن أحد أوجه مواجهة المشروع الصهيواميركي تتمثل بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات لأن كل ورقة اقتراع تعادل طعنة للمشروع الصهيواميركي ومدماكاً في إعادة بناء الوطن ومؤسساته”.

ودعا الشيخ ياسين “للمزيد من التكافل الاجتماعي والتفاف الناس حول بعضهم البعض لخروج لبنان من هذه الأزمة سالماً متعافياً”.

المصدر: الوكالة الوطنية