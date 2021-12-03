أبوظبي تبرم صفقة أسلحة مع باريس بأكثر من 19 مليار دولار

العالم - خاص بالعالم

عقد شراء أسلحة قيمته أكثر من تسعة عشر مليار دولار طلبت فيه الإمارات شراء ثمانين مقاتلة رافال تنتجها شركة داسو الفرنسية واثنا عشرة طائرة هليكوبتر حربية تنتجها شركة إيرباص.



وقال إيريك ترابييه الرئيس التنفيذي لشركة داسو الفرنسية:"إنه لمن دواعي ارتياحنا الكبير لهذه النتائج التي تم التوقيع عليها والإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي الى دبي. ثمانون طائرة رافال - إنها حقًا أكبر صفقة وقعناها".



الرئاسة الفرنسية قالت ان هذا العقد يعزز شراكة استراتيجية أقوى من أي وقت مضى ويعزز الدور الفرنسي، وهو دور تطمح فرنسا ان تلعبه بان تكون مورد الاسلحة الاول في المنطقة بعد ان استبعد حلف استرالي بريطاني امريكي، فرنسا من صفقة ضخمة للغواصات مع استراليا.

وقال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي:"ما وقعناه اليوم ليس مجرد قطعة من الورق ، ولكنه مشروع طويل الأمد وحاسم للغاية في مجالات مختلفة. هذا العقد مهم للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أنه صورة لصداقتنا وعلاقتنا الإستراتيجية".



الصفقة تعمق العلاقات الأمنية القائمة بين فرنسا والإمارات، كما انها إشارة على نفاد الصبر الاماراتي، إذ يتردد الكونغرس الأمريكي في الموافقة على صفقة شراء طائرات إف-خمسة وثلاثين لأبوظبي، وذلك في وقت يقول فيه دبلوماسيون إن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تتزايد شكوكهم حيال التزام واشنطن تجاه المنطقة.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش الصفقة وقالت ان على الرئيس الفرنسي استنكار انتهاكات حقوق الإنسان لا ان تمضي بلاده قدما في هذه الصفقات على الرغم من أن الإمارات تلعب دورا قياديا في العمليات العسكرية الوحشية التي يقودها التحالف بقيادة السعودية ضد اليمن.

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