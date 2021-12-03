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لماذا لم تصل محادثات فيينا الى نتيجة حتى الآن؟

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد مجتبى أماني الدبلوماسي الايراني السابق، أنه كان من المتوقع حاجة المحادثات في هذه الجولة من المفاوضات الايرانية مع دول 4+1 الى مشاورات أكثر وعودة الوفد الى ايران من أجل التشاور.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مجتبى اماني الى أن الوفد الايراني في الحكومة الايرانية الجديدة يختلف عن الوفد السابق من ناحية الشكل والمضمون.

واضاف اماني أن الوفد السابق في عهد الرئيس الايراني السابق حسن روحاني برئاسة الدكتورعراقجي قد بذلوا جهدا في هذا الموضوع مع دول الـ5+1 وتوصلوا في النتيجة الى اتفاق الا ان الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق والاطراف الأوروبية رفضوا تنفيذ التزاماتهم.

وكان قد اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان بلاده دخلت محادثات فيينا بعزيمة جادة لكنها غير متفائلة ازاء الإرادة والنوايا الاميركية والاوروبية. بدوره اعرب وزير الخارجية الاميريكي انتوني بلينكن عن تشاؤمه لنتائج المحادثات.

وقال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن: "إن التحركات ولهجة الخطاب في الآونة الأخيرة، لا تبعث كثيرا على التفاؤل. لكن لم يفت الأوان بعد لقيام إيران بتغيير المسار والمشاركة بصورة بناءة".

تشاؤم بلينكن واجهه عدم تفاؤل لنظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان إزاء إرادة ونوايا الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأوروبية الثلاث.

واوضح اميرعبداللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الياباني بان فريق التفاوض الايراني ذهب إلى فيينا بعزيمة جادة الا ان الجانب الامريكي يفرض الحظر على بلاده متزامنا مع المفاوضات.

وينتظر الوفد الايراني برئاسة علي باقري كني رد الجانب الاوروبي على مقترحاته للتوصل الى اتفاق والتي قدمها في اطار مسودتين، وقال باقري إن المقترح المقدم لا يتطرق لالغاء اجراءات الحظر عبر اتباع سياسة الخطوة بخطوة، موضحا أن هناك مسودة ثالثة لم يتم تسليمها بعد وهي تبحث كيفية التحقق من الغاء الحظر.

كما حذر باقري مجموعة 4+1 بألا يسمحوا لأي طرف خارج المفاوضات بالتأثير على مسار فيينا سلبا، مشيرا الى وجود محاولات لإفشال المحادثات.

الكيان الاسرائيلي الذي لم يدخر جهدا للانقضاض على مسار فيينا وبعد فشل تهديداته العسكرية بضرب المواقع النووية الايرانية، لم يكن امام رئيس وزراءه نفتالي بينيت خيار غير مطالبة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن صراحة، بوقف المفاوضات الجارية مع إيران بشأن الاتفاق النووي فورا، معربا عن معارضة كيانه التوصل لاي نوع من الاتفاق مع طهران.

ويأتي ذلك بعد ان نفى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مزاعم اسرائيلية تشير الى تخصيب طهران لليورانيوم بنسبة 90 بالمئة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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