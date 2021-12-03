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ردود الفعل في لبنان على استقالة قرداحي

ردود الفعل في لبنان على استقالة قرداحي
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

لفت النائب ​اللبناني طوني فرنجية​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن وزير الإعلام السابق ​جورج قرداحي​ تصرّف بمسؤولية وفروسية، وبرهن أنه أكبر من المناصب، وسيبقى قيمة وطنية حيثما كان .

العالم - لبنان

وغرد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه على تويتر : قد تكون الإستقالة خطوة، فلنبدأ، بحس وطني جامع بناء، بتطبيق الإجراءات العملية فعلا حماية لمجتمعنا اللبناني ومجتمعات أشقائنا في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. إن الأمن والأمان والمصلحة العربية المشتركة هي أهدافنا دائما تحت مظلة الشرعية العربية.

و اعلن قرداحي اليوم و بشكل رسمي استقالته من منصبه كوزير للاعلام و قال أنه قدم حرصا على مصلحة بلدي و اهل بلدي و لأنني لا اقبل أن أكون سببا لاذية اللبنانيين في الخارج.

و من المقرر يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي ،عند الرابعة بعد الظهر في السرايا الحكومية.

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