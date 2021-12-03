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زعيم حزب بريطاني يزور الناشط البحريني المضرب عن الطعام 'علي مشيمع'

زعيم حزب بريطاني يزور الناشط البحريني المضرب عن الطعام 'علي مشيمع'
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

زار زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين السير إدوارد ديفي الناشط البحراني علي مشيمع المضرب عن الطعام أمام مقر سفارة البحرين في لندن.

العالم-البحرين

وألقى إدوارد كلمة عبر فيها عن تضامنه مع مشيمع الذي يقبع والده حسن مشيمع في السجن بالبحرين.

وقال الزعيم البريطاني” إنه يقبع في السجن لدفاعه عن حقوق الإنسان والعدالة. وهذا أمر صادم أن يتم التعامل مع شخص ما على هذا النحو في القرن الحادي والعشرين.

وعبر عن احترامه كبير لعلي ولكل من يناضل من أجل حقوق الإنسان والعدالة في البحرين، داعيا سلطات البحرين إلى فعل الصواب والإفراج عن والد علي ودعم الديمقراطية السليمة في البحرين.

يذكر أن الناشط مشيمع داخل منذ 9 أيام في إضراب عن الطعام تضامنا مع الأكاديمي البحراني عبدالجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ نحو خمسة شهور في سجن جو بالبحرين، احتجاجا على مصادرة إدارة السجن لأبحاث كتبها داخل السجن.

ويقضي السنكيس والرمز حسن مشيمع حكما بالسجن المؤبد على خلفية قيادتها للحراك الجماهيري المطالب بالتغيير في البحرين عام 2011.

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