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إلغاء رحلة إجلاء عراقيين عالقين في حدود بيلاروسيا

إلغاء رحلة إجلاء عراقيين عالقين في حدود بيلاروسيا
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مطار "مينسك الوطني" في بيلاروس بإلغاء رحلة إعادة المهاجرين العراقيين من مينسك إلى بغداد، والتي كانت مقررة اليوم الجمعة.

العالم - العراق

وقالت إدارة المطار "تم إلغاء رحلة اليوم إلى بغداد. أما بالنسبة إلى الغد، فهذه معلومة أولية لأن كل شيء يتغير بسرعة كبيرة. من الأفضل مراجعة شركة الطيران".

وظهرت رحلة جوية متجهة إلى أربيل، على جدول المطار ليوم غد. ووفقا لبرنامج الرحلة، فإنه من المقرر أن تهبط الطائرة في مينسك غدا السبت في 4 ديسمبر/كانون الأول على الساعة 15.45 (بتوقيت موسكو) والإقلاع في الساعة 16.45.

وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.

وقامت السلطات البولندية بنشر آلاف الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع عبور هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

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