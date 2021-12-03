غارات للعدوان السعودي بصنعاء تلحق أضرارا بممتلكات اليمنيين

العالم - مراسلون

ليس من ثمة أمر في تصعيد طيران العدوان السعودي سوى المزيد من الضحايا المدنيين والخسائر المادية، كهذه المنشآت المدنية التي تعرضت للقصف في العاصمة صنعاء، وأدت الى ووقع اضرار في ممتلكات المواطنين ومنازلهم في صور تعكس تخبط واضح في ما آلت اليه قوى العدوان، ومحاولة منها للانتقام وتعويض هزائمها

وبالتزامن مع القصف المكثف الذي تتعرض له العاصمة صنعاء تتعرض محافظات أخرى لقصف مماثل تركزت الضربات خلال الساعات الماضية بشكل ادق على محافظات مأرب ومحافظة الحديدة الذي تستمر فيه قوى العدوان في خرق اتفاق السويد.

كما لاتزال تتعرض المنشئات الخدمية الحكومية لاستهداف ايضا، كشبكات ومحطات وابراج الاتصالات في محافظتي عمرات وصعدة أدى الى توقفها وحرمان عشرات الالاف من المواطنين لخدماتها.

وسقط عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء بنيران قوات الجيش السعودي وقصفه المدفعي في عدد من المناطق الحدودية.

وليست المرة الاولى التي تستهدف بها القوات المدفعية هذه المناطق، فقد شنت خلال الأيام الماضية عمليات قصف مكثف طالت منازل المواطنين في هذه المناطق وادت لاستشهاد واصابة العشرات.

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