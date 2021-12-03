الكاظمي: الهجوم الغادر على قرية 'خضرجيجة' لن يمر دون قصاص

العالم - العراق

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان :"تابع القائد العام للقوات المسلحة باهتمام كبير التعرض الجبان الذي قامت به عصابات داعش الإرهابية على قرية خضرجيجة بالقرب من جبال قرچوغ والذي راح ضحيته عدد من المدنيين وقوات البيشمركة بين شهيد وجريح".

وأضاف "في الوقت الذي ينعى فيه القائد العام للقوات المسلحة هؤلاء الشهداء الأبرار ويعزي أسرهم ومحبيهم بهذا الحادث، فإنه يؤكد أن هذا الهجوم الغادر لن يمر دون القصاص العادل من المجرمين الإرهابيين الذين اقدموا على هذا العمل الجبان".

وأكد القائد العام، ان "قوات البيشمركة هي من ضمن منظومة الدفاع الوطني وتعمل جنبا الى جنب مع اخوانهم في قواتنا المسلحة الباسلة لتأمين المدن والمناطق".

وشدد الكاظمي على، ان "العصابات الإرهابية بعد أن منيت بهزائم كبيرة في مختلف مناطق البلاد تحاول بشكل او بآخر تنفيذ أعمال غادرة بعد أن عجزت عن مواجهة قواتنا الأمنية".

كما أكد "على ضرورة رص الصفوف وعدم التهاون او الاستهانة بجيوب عناصر عصابات داعش الإرهابية".