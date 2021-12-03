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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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ماكرون: أعتقد أنه من المحتمل ألا تنجح هذه الجولة من المفاوضات بالنظر إلى المواقف ومن المرجح ألا تستمر هذه المفاوضات على المدى القريب
رويترز: ماكرون يقول ان الجولة الحالية من المحادثات مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة على ما يبدو
الايراني امين احمديان يحرز ذهبية كرة المنضدة في بطولة فنلندا العالمية
محمد عبدالسلام: السعودية ظهرت صغيرة وكان الوزير اللبناني جورج قرداحي كبيرا بموقفه الوطني والقومي
رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام : دول العدوان بحماقتها تجنت على الوزير قرداحي وذهبت السعودية في الخصومة لتعادي عبثا كل لبنان
مصادر فلسطينية:4 إصابات بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق خلال المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
لبنان قرداحي: في لبنان شعب له كرامته وعزة نفسه وسيادته واستقلاله
جورج قرداحي: رئيس الوزراء اعطى ضمانات بأن يناقش الرئيس ماكرون مع السعودية والدول العربية الاخرى استئناف العلاقات مع لبنان
جورج قرداحي: ما قاله وزير الخارجية السعودي اكد بان ازمة العلاقات مع لبنان تتجاوز تصريحات وزير الاعلام اللبناني
جورج قرداحي: لقد قررت ان اقدم استقالتي لتكون هناك افضل العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون
رويترز: ماكرون يقول ان الجولة الحالية من المحادثات مع إيران في فيينا لم تكن ناجحة على ما يبدو
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
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