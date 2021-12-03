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العراق.. قوة امنية تنفذ عمليات استباقية في كركوك وسامراء

العراق.. قوة امنية تنفذ عمليات استباقية في كركوك وسامراء
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات استباقية في محافظة كركوك وقضاء سامراء في صلاح الدين.

العالم - العراق

وذكر بيان للقيادة تلقت “العهد نيوز “نسخة منه، ان قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة والبحث عن المطلوبين حيث نفّذت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة، عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقة (وادي الكور) بناحية الرشاد جنوب غرب كركوك تم خلالها العثور على،عبوتين ناسفتين على شكل بلازما حديدية، صاروخ نمساوي، بندقية كلاشنكوف وكميات من العتاد الخفيف.

واضاف البيان، انه في السياق ذاته نفذت قوة مشتركة من الفرقة الرابعة واللواء الثالث عشر شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش منطقة (جزيرة مكيشيفة) شمال سامراء تم خلالها العثور على 8 عبوات ناسفة نوع قمعية .

واشار البيان، الى انه تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً من قبل مفارز الجهد الهندسي.

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